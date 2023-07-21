Движение осуществляется в штатном режиме: Обстановка на дорогах ДНР в сторону Крыма по состоянию на 21 июля 2023 года

Движение по сухопутному коридору лично мониторит министр транспорта региона Владимир Тужилин. Фото: Минтранс ДНР

Движение по сухопутному коридору в сторону Крыма осуществляется в штатном режиме. Об этом «КП» сообщили в оперативном штабе, который организовывает бесперебойное движение по маршруту сухопутного коридора в Крым.

СКООРДИНИРОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Каждый день контроль на автомобильном пункте пропуска «Весело-Вознесенка» и по маршруту следования грузовых и туристических транспортных потоков осуществляет министр транспорта ДНР Владимир Тужилин. В случае возникновения заторов сразу же предпринимаются меры реагирования. При этом всю требующуюся помощь оказывают погрануправление ФСБ РФ и ГИБДД ДНР.

Владимир Тужилин выразил благодарности губернатору Московской области, Минтрансу Подмосковья за круглосуточную помощь в регулировании транспортных потоков на этом маршруте.

- Благодаря совместным скоординированным действиям министерств и ведомств движение по сухопутному коридору в Крым по территории ДНР проходит в штатном режиме, - отметил министр транспорта ДНР.

«ОЧЕРЕДЕЙ ВООБЩЕ НЕТ»

В пунктах оказания помощи по пути в Крым круглосуточно дежурят медики и сотрудники МЧС. Глава администрации Новоазовского района Василий Овчаров сообщил, что в пункте пропуска как таковых очередей нет, ситуация стабильная.

- Транспортный поток сейчас вырос, но и в связи с тем, что уже построены объездные дороги, через КПП «Весело-Вознесенка» идет только легковой транспорт. Там сейчас все хорошо, нет столпотворений. Грузовые автомобили выходят на объездные дороги, там их две, а легковые идут через пункт пропуска, - добавил Василий Овчаров.

Он также обратил внимание, что сейчас на нейтральной полосе максимальное количество машин достигает пятнадцати, а на трассе и территории бывшей таможни очереди вообще нет.

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