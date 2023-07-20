Денис Пушилин: Поликлинику в районной больнице в Тельманово восстановят к концу июля

Денис Пушилин посмотрел, как проходит восстановление Центральной районной больницы Тельмановского района. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин посетил Центральную районную больницу Тельмановского района (ее восстанавливают специалисты из Московской области).

«ПОДОШЛИ К ДЕЛУ С ДУШОЙ»

- На завершающей стадии ремонт корпуса поликлиники – регион-шеф планирует полностью сдать объект к концу июля, - сообщил в своем телеграм-канале Денис Пушилин. - В который раз убеждаюсь: специалисты, которые трудятся на объекте, подошли к делу с душой, соблюдая все российские стандарты. Это и есть забота социально ориентированного государства о здоровье своих граждан, внимание к уровню медицинских услуг.

Тельмановскому району нужны врачи.

– Больница очень ждет молодых специалистов. Вне всяких сомнений, в новых условиях и с современным оборудованием им будет комфортно трудиться, - отметил руководитель региона.

«НА ТАКОЕ ДАЖЕ НЕ РАССЧИТЫВАЛИ»

Денис Пушилин также посетил Тельмановскую гимназию, которую капитально отремонтировали специалисты Московской области. И по традиции пообщался с педагогическим коллективом.

- Вспомнили нашу встречу в 2019 году в этом же актовом зале, который сейчас не узнать, впрочем, как и всю школу. Гардероб, оснащенный всем необходимым, пищеблок, оборудованные кабинеты, светлые библиотека, спортзал, даже наличие душевой для сотрудников – в гимназии говорят, что ждали обновлений, но на такое даже не рассчитывали, - рассказал лидер Республики.

Денис Пушилин выразил благодарность Московской области и губернатору Андрею Воробьеву «за совместное преодоление тех сложностей, которые сейчас испытывает Донбасс».

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