В ДНР мобильный интернет российских операторов связи заработает к осени 2023 года

В ДНР мобильный интернет российских операторов связи заработает через несколько недель Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике мобильный интернет российских операторов МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 может заработать к осени 2023 года. Об этом в интервью ДАН сообщил исполняющий обязанности министра связи Республики Денис Курашов.

- Голосовой роуминг с операторами «большой четверки» у нас уже работает. «Мегафон» и «Билайн» проводили работу в этом году. По интернету пока еще упираемся в идентификацию, реализацию СОРМ и модернизацию биллинговой системы, что тоже является одним из условий, которое необходимо для тарификации обмена трафика между операторами. Процессы идут параллельно, но уже в начале осени планируем стартовать, - отметил министр связи.

Напомним, ранее Денис Курашов заявил, что мобильный оператор связи «Феникс» планирует выйти в общероссийский роуминг после модернизации ядра сети, которую планируют завершить в третьем квартале 2023 года.

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