В ДНР с 2024 года абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы через портал Госуслуг

В этом году подача документов осуществляется как в очном, так и дистанционном формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике с 2024 года абитуриенты смогут подать документы на поступление в высшие учебные заведения России в электронном виде. Такая возможность была организована более чем в тысяче российских вузов, включая их филиалы. Об этом сообщил заместитель главы Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что в этом году подача документов абитуриентами осуществляется как в очном, так и дистанционном формате, а также через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» от портала Госуслуг.

- В этом году суперсервис пользуется большой популярностью - его используют около 40% абитуриентов, это в два раза больше показателя прошлого года. Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов, - заявил Чернышенко.

Напомним, что вступительная кампания в вузы ДНР в 2023 году пройдет по особым правилам. Абитуриенты смогут поступать в высшие учебные заведения на основе спецэкзаменов или ЕГЭ - по выбору.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Минобрнауки рассказала о вступительной кампании в вузы ДНР в 2023 году

Очные вступительные испытания проведут только мариупольские вузы (подробнее)