Мобильный оператор ДНР «Феникс» планирует выйти в общероссийский роуминг после модернизации сети

Модернизацию сети планируют завершить до конца 2023 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мобильный оператор Донецкой Народной Республики «Феникс» планирует выйти в общероссийский роуминг после модернизации ядра сети, которую планируют завершить в третьем квартале 2023 года. Об этом в интервью ДАН заявил исполняющий обязанности министра связи региона Денис Курашов.

- Задача завершить модернизацию основных компонентов ядра поставлена на третий квартал этого года, сразу после этого — запуск роуминга, - сказал Курашов.

Он отметил, что сейчас проводится полная модернизация компонентов, после чего доступная мощность сети значительно возрастет. По его словам, специалисты оператора связи организуют в сетях систему оперативно-розыскных мероприятий для выявления мошенников.

- Параллельно происходит переход на новую версию биллинговой системы, чтобы можно было предлагать современные востребованные услуги, в том числе это позволит провести мероприятия, чтобы наши сим-карты работали на территории всей России. Без соответствующего программного обеспечения это невозможно, - добавил и. о. министра связи региона.

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