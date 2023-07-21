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НовостиОбщество21 июля 2023 8:43

Мобильный оператор ДНР «Феникс» планирует выйти в общероссийский роуминг после модернизации сети

Также сейчас происходит переход на новую версию биллинговой системы
Владислав ГУЩИН
Модернизацию сети планируют завершить до конца 2023 года

Модернизацию сети планируют завершить до конца 2023 года

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мобильный оператор Донецкой Народной Республики «Феникс» планирует выйти в общероссийский роуминг после модернизации ядра сети, которую планируют завершить в третьем квартале 2023 года. Об этом в интервью ДАН заявил исполняющий обязанности министра связи региона Денис Курашов.

- Задача завершить модернизацию основных компонентов ядра поставлена на третий квартал этого года, сразу после этого — запуск роуминга, - сказал Курашов.

Он отметил, что сейчас проводится полная модернизация компонентов, после чего доступная мощность сети значительно возрастет. По его словам, специалисты оператора связи организуют в сетях систему оперативно-розыскных мероприятий для выявления мошенников.

- Параллельно происходит переход на новую версию биллинговой системы, чтобы можно было предлагать современные востребованные услуги, в том числе это позволит провести мероприятия, чтобы наши сим-карты работали на территории всей России. Без соответствующего программного обеспечения это невозможно, - добавил и. о. министра связи региона.

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