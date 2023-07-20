Более 160 миллиардов рублей составил товарооборот в ДНР в 2022 году

Оборот розничной торговли в регионе положительный. Фото: сайт Главы ДНР

В ДНР в прошлом году оборот розничной торговли превысил отметку в 160 миллиардов рублей. Об этом сообщила замминистра промышленности и торговли Республики Наталья Козина.

- Оборот розничной торговли у нас положительный, 161,5 млрд рублей составил товарооборот за 2022 год. Относительно 2021 года у нас рост составил 25,5%, - заявила она.

Напомним, ранее Наталья Козина сообщила, что в Донецкой Народной Республике готовятся к началу работы сетевых магазинов из других регионов России. По ее словам, Минпромторг ДНР уже прорабатывает этот вопрос на федеральном уровне. С некоторыми торговыми сетями заключены договора, начат ремонт и подготовка помещений.

Замглавы ведомства также отметила, что открытие новых сетевых магазинов будет широко освещаться. Кроме того, проводится работа по поддержке местных предпринимателей. В этом году планируется открыть в Донецке, Макеевке и Мариуполе 14 новых магазинов, среди которых супермаркеты «Первый республиканский», «Молоко», «Галактика» и «МАННА». В будущем в ДНР должны заработать еще как минимум 200 сетевых магазинов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР с начала 2023 года провели более тысячи продуктовых ярмарок

Данный показатель выше на 40%, чем в 2022 году (подробнее)