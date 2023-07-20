В ДНР готовятся к открытию сетевых магазинов из других регионов России

Открытие новых сетевых магазинов будет широко освещаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике готовятся к началу работы сетевых магазинов из других регионов России. Об этом сообщила заместитель министра промышленности и торговли Республики Наталья Козина.

По ее словам, Минпромторг ДНР уже прорабатывает этот вопрос на федеральном уровне. С некоторыми торговыми сетями заключены договора, начат ремонт и подготовка помещений.

- К нам уже приезжали гости из других регионов, которые планируют у нас открытие магазинов. Уже проработан вопрос и даже заключены договоры на помещения, сейчас там идут ремонтные работы, и будут открываться сетевые магазины других регионов, - заявила Козина.

Замглавы ведомства также отметила, что открытие новых сетевых магазинов будет широко освещаться. Кроме того, проводится работа по поддержке местных предпринимателей. В этом году планируется открыть в Донецке, Макеевке и Мариуполе 14 новых магазинов, среди которых супермаркеты «Первый республиканский», «Молоко», «Галактика» и «МАННА». В будущем в ДНР должны заработать еще как минимум 200 сетевых магазинов.

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