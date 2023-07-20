В Мариуполе до конца 2023 года откроют 12 магазинов крупных торговых сетей

В Мариуполе планируют открыть 12 крупных магазинов. Фото: ДАН

В Мариуполе до конца 2023 года планируют открыть еще 12 магазинов крупных торговых сетей Донецкой Народной Республики. Также в городе появятся мелкие магазины субъектов хозяйствования. Об этом заявила заместитель министра промышленности и торговли ДНР Наталья Козина.

- У нас только по городу Мариуполь до конца года планируется еще открытие 12 магазинов, это магазины только наших торговых сетей. И еще плюс — это магазины мелких субъектов хозяйствования, магазины шаговой доступности — тоже будут открываться, - отметила замминистра.

Напомним, ранее Наталья Козина сообщила, что в Донецкой Народной Республике с начала 2023 года провели более тысячи продуктовых ярмарок. Данный показатель выше на 40%, чем в 2022 году. По ее словам, в ряде населенных пунктов, которые постоянно обстреливаются вооруженными формированиями Украины ярмарки проводят еженедельно.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе приступили к ремонту наружного освещения на 19 улицах

Специалисты заменяют поврежденные провода и кронштейны, устанавливают новые светильники (подробнее)