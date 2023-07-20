В ДНР с начала 2023 года провели более тысячи продуктовых ярмарок

В ДНР провели более тысячи продуктовых ярмарок в этом году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике с начала 2023 года провели более тысячи продуктовых ярмарок. Данный показатель выше на 40%, чем в 2022 году. Об этом заявила заместитель министра промышленности и торговли ДНР Наталья Козина.

- У нас с начала года уже проведено 1037 ярмарок. Динамика у нас тоже положительная, даже относительно прошлого года. У нас идет рост проводимых ярмарок на более, чем 40%. Несмотря на то, что ситуация по городам сейчас бывает очень опасная, тем не менее стараемся проводить, в условиях, конечно, безопасности, - отметила замминистра промышленности.

Наталья Козина добавила, что в ряде населенных пунктов, которые постоянно обстреливаются вооруженными формированиями Украины ярмарки проводят еженедельно. Главная цель мероприятия - увеличить ассортимент продуктов и предоставить возможность получить продукцию от производителя по наиболее выгодной стоимости.

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