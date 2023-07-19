Студентка из Мариуполя получила грант в миллион рублей на всероссийском конкурсе стартапов

Студентам окажут грантовую поддержку в развитии стартап-проектов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Трое студентов из ДНР вошли в число победителей конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования России.

Там уточнили, что каждый из ребят получит средства на развитие своих идей.

- Грант в 1 млн рублей на развитие своих бизнес-идей получат 1235 студентов. В их числе - трое представителей вузов ДНР, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что победителем от Республики стала Каролина Гунько, которая учится в Мариупольском государственном университете имени Куинджи. Девушка представила на конкурс свой проект по организации краудфандинговой платформы «Будущее за нами».

Двумя другими победителями от ДНР стали Анатолий Мартыненко из Донецкого национального технического университета и Денис Хохлов из Донбасского государственного университета юстиции. Первый занимается технологиями получения алюминиевых лигатур путем электрошлакового переплава металлической стружки, а другой разработал «Полноприводный велосипед Кальмиус 2.0 2×2».

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