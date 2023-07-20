В Мариуполе приступили к ремонту наружного освещения на 19 улицах

Мариупольское коммунальное предприятие приступила к ремонту наружного освещения на 19 улицах. Фото: Администрация города Мариуполя

Мариупольское коммунальное предприятие «Горсвет» приступила к ремонту наружного освещения на 19 улицах, в том числе и в частном секторе. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- В Жовтневом районе особое внимание будет уделено участку улицы Апатова от проспекта Строителей до проспекта Нахимова, в Приморском районе – улице Зелинского, в Ильичевском – улицам 8 марта и Охотничья, в Орджоникидзевском – Азовстальской, а по улице Февральской наружное освещение уже восстановлено, - отмечают в мэрии.

В администрации города добавили, что специалисты коммунального предприятия заменяют поврежденные провода и кронштейны, устанавливают новые светильники, освобождают сети наружного освещения от веток деревьев. На прошлой неделе в Мариуполе такие восстановительные работы были выполнены на 49 улицах.

Напомним, что в Мариуполе до конца года установят до 60 светофоров. Сейчас основные работы ведутся в Жовтневом и Приморском районах.

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