В Мариуполе до конца года установят около 60 светофоров

На дороги города возвращаются транспортные и пешеходные светофоры. Фото: Администрация города Мариуполя

До конца года в Мариуполе установят порядка 60 светофоров. Об этом сообщили в администрации города.

- Сегодня МУП АГМ «Мариупольавтодор» уже ведутся работы по установке светофоров на участке проспект Ленина - АС-2 и пересечении проспекта Ленина и улицы Зелинского, - рассказали в мэрии.

Как уточняют на самом предприятии, в данное время основные силы специалистов брошены на Жовтневый и Приморский районы, а после они займутся установкой светофоров в Ильичевском и Орджоникидзевском районах города.

- Всего же до конца года ООО «БКД - Строй» планирует установить 60 светофорных объектов, 35 из которых появятся уже к 1 сентября, - проинформировали в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе на оживленных перекрестках установили 20 светофоров. Пока на дороги города возвращаются уцелевшие или отремонтированные транспортные и пешеходные светофоры. Охватить сразу все центральные и второстепенные дороги невозможно. Потому восстановительные работы проводятся постепенно, прежде всего, на основных и самых оживленных участках.

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