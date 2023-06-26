В Мариуполе на оживленных перекрестках установили 20 светофоров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник участка по содержанию светофорных объектов МУП АГМ «Мариупольавтодор» Владислав Слюсаренко заявил, что на данный момент в городе уже установили 20 светофоров на оживленных перекрестках.

- Пока на дороги города возвращаются уцелевшие или отремонтированные транспортные и пешеходные светофоры. Охватить сразу все центральные и второстепенные дороги невозможно. Потому восстановительные работы проводятся постепенно, прежде всего, на основных и самых оживленных участках - рассказал Слюсаренко.

Напомним, что в Мариуполе утвердили концепцию развития городского общественного транспорта. Разработанная стратегия будет включать в себя автобусное, трамвайное и троллейбусное сообщение.

Кроме того, мариупольские власти проведут с руководством учреждений консультации по поводу улучшения качества приема граждан. Сейчас наблюдаются большие очереди в банки, почтовые отделения и представительства Социального фонда.

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