В Мариуполе утвердили концепцию развития городского общественного транспорта

Концепция рассчитана на три года. Фото: ТГ/Моргун

В городе Мариуполь утвердили концепцию развития городского общественного транспорта. Об этом в ходе аппаратного совещания в администрации сообщил заместитель мэра Богдан Перепечай.

Уточняется, что разработанная стратегия будет включать в себя автобусное, трамвайное и троллейбусное сообщение.

- Срок реализации - три года, - заявил Перепечай.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе группа компаний «Бастион» выпустила на линии свои первые шесть автобусов большой вместимости. Теперь они будут перевозить горожан на наиболее востребованных направлениях. Стоимость проезда в этих автобусах составит 50 рублей. Их графики и маршруты движения будут отражены в общем расписании пассажирского транспорта МУП АГМ «Мариупольтранс».

Кроме того, в Мариуполе к сентябрю запустят движение автотранспорта по мостам через реки Кальмиус и Кальчик. Мосты соединят различные районы города и обеспечат проезд машинам.

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