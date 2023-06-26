В Мариуполе проведут с учреждениями консультации по поводу улучшения качества приема граждан

Граждане подчас вынуждены выстаивать многочасовые очереди
Фото: Евгения ГУСЕВА
В городе Мариуполь власти проведут с руководством учреждений консультации по поводу улучшения качества приема граждан. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Олег Моргун.
Он отметил, что на прошедшем аппаратном совещании обсуждались вопросы, которые вызывают социальную напряженность в городе.
- По большей части волнение граждан сегодня вызывают очереди в банки, почтовые отделения и представительства Социального фонда, - заявил мэр.
По словам Моргуна, власти намерены помочь в решении этой проблемы.
- Со всеми учреждениями проведем консультации, чтобы максимально быстро улучшить качество приема граждан, - проинформировал он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе открылся второй многофункциональный центр. Он расположен по адресу: Нахимова, 88а. Для клиентов здесь организована работа пяти окон обслуживания.
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