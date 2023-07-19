Ульяновские строители закончили восстановление школы в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе открыли восстановленную школу №41. Фото: Администрация города Маруиполя

В Орджоникидзевском районе Мариуполя открыли восстановленную школу №41. Благодаря специалистам из Ульяновской области учреждение приобрела новый современный вид. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Благодаря ульяновским строителям школа приобрела новый современный вид. Здесь закрыт тепловой контур, восстановлены конструктивы, заменены все инженерные коммуникации, выполнен ремонт внутренних помещений, обустроены спортивный и актовый залы. Также создан новый стадион с искусственным покрытием, оборудованы игровая и спортивные площадки, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что учебный процесс во время ремонта не прекращался. На конец учебного года здесь получали образование 900 ребят.

Напомним, что специалисты из Ленобласти вернут прежний облик зданию мариупольского драмтеатра. Строительство объекта планируют завершить к концу 2024 года. Торжественно открытие театра проведут в начале 2025 года.

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