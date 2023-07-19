Денис Пушилин заявил, что население Мариуполя превысило 280 тысяч человек

Население Мариуполя превысило 280 тысяч человек. Фото: ДАН

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия-24» заявил, что население Мариуполя превысило 280 тысяч человек. По его словам, в городе необходимо строить новое жилье.

- У нас действительно сейчас большая потребность в новом жилье, с учетом того, что есть возможность получить льготную ипотеку под 2%, с учетом того, что много жилья было разрушено, с учетом того, что люди возвращаются, как только ослабевают обстрелы. Что касается Мариуполя, по нашим данным, более 280 тысяч проживают в данном городе, конечно, новое жилье сейчас востребовано, - сказал Денис Пушилин.

Он добавил, что заявок гораздо больше, чем стройплощадок.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин рассказал, как Республика обеспечивает проезд людей в Крым. По его словам, в регионе российские военнослужащие предпринимают дополнительные меры, чтобы комфорт и безопасность на данном маршруте были на высоком уровне.

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