Денис Пушилин рассказал, как ДНР обеспечивает проезд людей в Крым

Пушилин сообщил об усилении мер безопасности вдоль Азовского моря. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия-24» рассказал, как Республика обеспечивает проезд людей в Крым. По его словам, в регионе предприняли дополнительные меры безопасности вдоль Азовского моря.

- Сейчас соответствующие профильные службы предприняли дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность прохождения по данному маршруту. И нашими военнослужащими предпринимаются дополнительные меры, чтобы комфорт и безопасность на данном маршруте были на высоком уровне, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что вчера ночью на административной границе ДНР собралось около 14 тысяч автомобилей, но благодаря перенаправлению потоков на другие дороги, очередь удалось значительно уменьшить.

Напомним, что Денис Пушилин временно отменил комендантский час в ДНР для круглосуточного движения по сухопутному коридору в Крым.

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