Специалисты региона-шефа помогли шахтерцам запустить в эксплуатацию три современных КТП Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сахалинская область помогла запустить в эксплуатацию три современных комплектных трансформаторных подстанции в Шахтерске. Благодаря поддержке шефа-региона в городе улучшилось качество подаваемой электроэнергии. Об этом сообщает администрация города Шахтерска.

- Специалисты региона-шефа помогли шахтерцам запустить в эксплуатацию три современных комплектных трансформаторных подстанции (КТП). Несколько подстанций заменили в частном секторе, где жители страдали от перепадов и отключений электроснабжения, - отмечают в ведомстве.

В администрации города добавили, что замена трансформаторных подстанций прошла без изменений мощности, но с улучшением качества подаваемой электроэнергии. Работы проходили по улицам Чехова, Шахтерской и Барнаульской.

Напомним, что специалисты из Забайкальского края проводят капитальный ремонт детского сада в поселке Старобешево. Регион-шеф планирует завершить восстановительные работы к 25 августа 2023 года.

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