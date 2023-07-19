Специалисты из Ямала восстановили 80 домов в Волновахском районе ДНР

Строители из Ямала восстановили 80 домов в Волновахском районеФото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Специалисты из Ямала восстановили 80 домов в Волновахском районе. Также шеф-регион завершает работы еще в шести домах. Об этом сообщает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

- В поселке городского типа Донское в многоквартирнике заменили кровлю и закончили отделочные работы подъездов. Этот жилой дом один из 94-х новой волны по восстановлению. 80 домов первого этапа готовы, 6 завершаем в Зачатовке. Не останавливаемся, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что Ямальские строители взялись за ремонт поврежденного артобстрелами Свято-Духовского храма в Волновахе. Строители уже восстановили конструктив храма, а художники завершают роспись стен и потолка.

Кроме того, строители из Самарской области преобразили до неузнаваемости школу №1 в Снежном. Школа состоит из двух корпусов. В первом ремонтные работы были завершены, а во втором шеф-регион занимается внутренними отделочными работами.

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