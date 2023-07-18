Экипаж российского танка поразил технику ВСУ в ДНР

Российский танк поразил технику ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

Экипаж российского танка первой Славянской бригады первого Донецкого армейского корпуса поразил технику вооруженных формирований Украины. Благодаря бесплотному летательному аппарату было обнаружено передвижение вражеской машины. Об этом сообщает Народная милиция ДНР, опубликовав видео в своем телеграм-канале.

- Военнослужащие танкового батальона 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса при помощи БПЛА обнаружили передвижение танка противника. Проследив за ним и обнаружив позицию врага, наши танкисты накрыли ее метким огнем своей машины, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что российское артиллерийское орудие «Мста-Б» поражает склады боеприпасов и технику ВСУ на Авдеевском направлении. Слаженная работа артиллерийской разведки и гаубичных батарей уничтожает позиции противника.

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