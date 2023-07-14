Российская артиллерия поражает склады боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении

Российская артиллерия поражает склады боеприпасов ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российское артиллерийское орудие «Мста-Б» поражает склады боеприпасов и технику ВСУ на Авдеевском направлении. Слаженная работа артиллерийской разведки и гаубичных батарей уничтожает позиции противника. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Артиллерийские орудия «Мста-Б» практически не прекращают работу на Авдеевском направлении. Благодаря слаженной работе артиллерийской разведки и гаубичных батарей, позиции боевиков, в частности склады с боеприпасами и военная техника, эффективно поражаются артиллерийским огнем, - отмечают в ведомстве.

В НМ ДНР добавили, что важная задача артиллеристов – маскировка орудий, которая помогает снизить заметность позиций для аэроразведки врага и избежать потерь во время работы.

Напомним, что российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ у Артемовска. Украинская сторона пыталась прорвать оборону в направлении села Клещеевка.

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