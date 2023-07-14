ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ у Артемовска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ у Артемовска. Украинская сторона пыталась прорвать оборону в направлении села Клещеевка. Однако благодаря разведке и артиллерии попытка прорыва противника была сорвана. Об этом сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев.

- Разведывательным подразделением соединения спецназа Южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группы противника из состава 711 штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой. Огнем артиллерии соединений третьего армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана, - заявил начальник российской группировки «Юг».

Вадим Астафьев добавил, что российский спецназ смог захватить двоих пленных ВСУ, а основная часть атакующих была уничтожена. Также он отметил, что в районе населенного пункта Курдюмовка было нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы экипажем ТОС «Солнцепек».

Кроме того, российской артиллерией было уничтожено две гаубицы Д-20, САУ 2С1 «Гвоздика» и два пикапа противника.

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