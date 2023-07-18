Движение автобусов из ДНР в Крым возобновлено в полном объеме. Фото: Минтранс ДНР

Движение автобусов из Донецкой Народной Республики в Крым возобновлено в полном объеме. Временно маршрут будет проходить по сухопутному пути через новые территории России. Об этом сообщает Министерство транспорта региона.

- Маршрут временно изменен: он будет проходить по сухопутному пути через новые территории РФ. Время отправления и количество рейсов не изменится. Дополнительные документы для проезда через Херсонскую и Запорожскую области не требуются, - отмечают в ведомстве.

В Минтранс ДНР добавили, что пассажиры, которые купили билеты на отмененные ранее рейсы, могут обменять их в кассах автовокзала на другие даты или сдать и вернуть свои деньги.

Напомним, что Денис Пушилин временно отменил комендантский час в Республике для круглосуточного движения по сухопутному коридору в Крым. Врио Главы ДНР добавил, что проезд на полуостров будет круглосуточный, меры безопасности усилены.

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