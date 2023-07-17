Спортсмены из ДНР заняли первое место в Первенстве России по плаванию

Команда из ДНР заняла первое место, оставив позади 26 команд Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спортсмены из Донецкой Народной Республики заняли первое место в Первенстве России по плаванию, которое проходило в Пензе. Также в нем принимали участие более 800 человек. Об этом сообщил руководитель Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов.

- С Первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок с потрясающими результатами вернулись наши спортсмены. Соревнования проходили в Пензе на протяжении пяти дней и в них приняли участие более 800 спортсменов из 61 региона России, а также спортсмены из Республики Беларусь и Сербии.

Юрий Мартинов добавил, что по итогам соревнований в общекомандном зачете, в третьей группе субъектов Российской Федерации, команда из ДНР заняла первое место, оставив позади 26 команд.

Напомним, что спортсмены по вольной борьбе из ДНР завоевали Кубок Всероссийской летней Гимназиады. В командном зачете ребята набрали 231 очко.

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