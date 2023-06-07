Спортсмены по вольной борьбе из ДНР завоевали Кубок Всероссийской летней Гимназиады

Спортсмены из ДНР завоевали Кубок Всероссийской летней Гимназиады Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР

В городе Орле со 2 по 4 июня прошла Всероссийская летняя Гимназиада среди обучающихся профессиональных и общеобразовательных организаций. Донецкую Народную Республику представляли спортсмены по вольной борьбе в составе 22 человек. Об этом сообщает Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР.

- По итогам соревнований наши спортсмены в личном зачете завоевали четыре золотые, шесть серебряных и пять бронзовых наград. В командном зачете ребята набрали 231 очко, став обладателями кубка Гимназиады, - отмечают в ведомстве.

Команду ДНР представляли спортсмены из городов Донецк, Енакиево, Торез, Тельманово, Мариуполь, Амвросиевка и Володарского района.

Напомним, что донецкий ансамбль выступил на фестивале в Орловской области. На мероприятие приехали участники из нескольких регионов России, а также из Республики Беларусь и Луганской Народной Республики.

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