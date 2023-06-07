Донецкий ансамбль выступил на фестивале в Орловской области

В Орловской области выступил донецкий ансамбль песни и танца «Околица» Фото: Министерство культуры ДНР

4 июня в День Святой Троицы донецкий ансамбль песни и танца «Околица» выступили на XXIV Международном фольклорном празднике «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». Мероприятие проходило в селе Льгов Орловской области. Об этом сообщает Министерство культуры Донецкой Народной Республики.

- На мероприятие в этом году приехали участники из нескольких регионов России, а также из Республики Беларусь и Луганской Народной Республики, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что шесть талантов школьного театра из Донецка участвовали во Всероссийском фестивале «Школьная классика» в Псковской области. Это мероприятие ежегодно собирает юных театралов со всех российских регионов. На фестивале для дончан главным событием стал совместный номер со школьным театром «Софит» из Луганской Народной Республики.

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