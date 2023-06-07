Шесть талантов школьного театра из Донецка участвовали во Всероссийском фестивале «Школьная классика» в Псковской области

Донецкие таланты школьного театра «Образ» приняли участие в фестивале «Школьная классика» Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Таланты из школьного театра «Образ» приняли участие во Всероссийском фестивале «Школьная классика», где шесть донецких ребят совершенствовали свое актерское мастерство. Это мероприятие ежегодно собирает юных театралов со всех российских регионов. Об этом пишет глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В научно-культурном центре поселка Пушкинские Горы Псковской области ученики донецкой школы № 77 на протяжении пяти дней совершенствовали свое актерское мастерство, осваивали ритмику и сценические движения, - отмечают мэр в своем телеграм-канале.

На фестивале для юных дончан главным событием стал совместный номер со школьным театром «Софит» из Луганской Народной Республики.

Напомним, что школы Макеевки получили оборудование для компьютерных классов от Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В Республику прибыли компьютеры, проекторы, магнитно-маркерные доски и мебель.

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