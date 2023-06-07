Правительство России урегулировало вопросы регистрации жителей новых регионов

Для внесения записи о регистрации необходимо обратиться в МВД и написать заявление Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правительство России устранило правовую коллизию, из-за которой жители новых регионов не могли получить отметку паспорте о регистрации по месту жительства. Эта проблема была у тех, кто получил российский паспорт до 30 сентября 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, получившие российское гражданство до принятия этих регионов в состав России, будут зарегистрированы по месту жительства с даты их фактической регистрации в этих регионах, — отметили в пресс-службе Правительства.

В Правительстве добавили, что для получения соответствующей записи о регистрации необходимо обратиться в территориальный орган МВД.

— Этот вопрос не был урегулирован федеральными конституционными законами о принятии новых регионов в состав России, поскольку они не распространялись на жителей, ранее получивших российское гражданство, — подчеркнули в пресс-службе.

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