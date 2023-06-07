Школы Макеевки получили оборудование для компьютерных классов от ХМАО

Школы Макеевки получили компьютеры от ХМАО Фото:t.me/tolstykina_dnr

Образовательные организации Республики пополняются современной компьютерной техникой благодаря другим регионам России. Так, школы Макеевки получили первые компьютерные классы от Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В Республику прибыли компьютеры, проекторы, магнитно-маркерные доски и мебель. Всего будут обновлены 35 учебных кабинетов информатики. Об этом сообщает заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

- Я благодарю руководство российских регионов за неоценимую помощь. Сегодня, в эпоху цифровизации, современная компьютерная техника остро необходима для обеспечения образовательно-воспитательного процесса, - пишет в телеграм-канале Лариса Толстыкина.

Также она добавила, что теперь есть возможность создать в школах особую цифровую среду и ученики смогут получить достойное и качественное образование.

Кроме того, Республиканский лицей-интернат «Эрудит» – центр для одаренных детей получил 20 компьютеров от администрации городского образования Дзержинский Московской области.

Напомним, что пенсионеры из Мариуполя приступили к обучению в компьютерной академии. Она работает на базе территориального центра Орджоникидзевского района.

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