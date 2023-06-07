Пенсионеры из Мариуполя обучаются в компьютерной академии Фото:t.me/nmrpl

Пенсионеры из Мариуполя приступили к обучению в компьютерной академии, которая работает на базе территориального центра Орджоникидзевского района. Об этом сообщает администрация города.

По словам директора Мимозы Степченко, содействие в открытии компьютерной академии помогла районная администрация и Координационный Совет российских соотечественников в Греции.

- Одна из основных задач компьютерного класса – предоставить пожилым людям возможность через интернет пообщаться со своими родными и близкими, которые проживают в других городах и регионах России, - поясняет Степченко.

Пенсионерам помогают освоить современные технологии, чтобы они умели пользоваться мобильным интернетом, оплачивать онлайн коммунальные услуги и переводить денежные средства и многое другое.

- Все в комплексе способствует социальной адаптации пожилых людей к современной информационной среде, - добавила директор.

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