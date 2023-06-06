Новые светофоры в Мариуполе должны установить к 20 августа

Главное - обеспечить для людей безопасность на дороге Фото: Иван Макеев

Совсем скоро в Мариуполе должны появиться новые светофоры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он отметил, что совместно с руководством управления жилищно-коммунального хозяйства, филиала предприятия «Вода Донбасса» и «Мариупольавтодора» рассмотрел ряд вопросов, которые волнуют горожан. Так, в частности, мариупольцев интересуют сроки установки светофоров на пересечении проспекта Ленина с улицей Куприна, а также на перекрестке улиц Куприна и 50 лет СССР.

- По заверению автодорожников, к 20 августа новые объекты регулировки движения будут установлены по указанным адресам, - заявил градоначальник.

Отметим, что в мае в Мариуполе обсуждали, где в первую очередь необходимо установить светофоры. Этот вопрос рассматривался на утреннем совещании главы города. По словам Моргуна, главное - обеспечить для людей безопасность на дороге. Этот вопрос становится особенно актуален летом, когда дети находятся на каникулах и большинство времени проводят без присмотра взрослых.

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