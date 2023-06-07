76 культурных учреждений отремонтировали в новых регионах России

Среди восстановленных в Донецке учреждений культуры — театр оперы и балета, цирк и художественный музей. Фото: ДАН

В рамках Программы социально-экономического развития в новых регионах России отремонтировали и оснастили 76 учреждений культуры, из них четыре — в Донецке. Сейчас специалисты восстанавливают школу искусств и Музей истории баяна в Шахтерске. Об этом рассказал зампред Правительства России Марат Хуснуллин.

— В новых регионах не только строим жилье и инфраструктуру, но и возрождаем культурную жизнь в городах, опираясь на ценности и традиции нашей страны! Программе социально-экономического развития новых субъектов мы уделили внимание восстановлению музеев и музыкальных школ, филармоний, библиотек и домов культуры, — отметил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что в Донецке уже отремонтировали и оснастили театр оперы и балета, художественный музей, музыкальную академию и цирк «Космос».

Напомним, что ранее с инициативой создать в регионе музей истории ДНР выступил глава Минкультуры. Михаил Желятков отметил, что его откроют в Донецке.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Пенсионеры из Мариуполя приступили к обучению в компьютерной академии

Она работает на базе территориального центра Орджоникидзевского района (подробнее)