76 культурных учреждений отремонтировали в новых регионах России

Среди восстановленных в Донецке учреждений культуры — театр оперы и балета, цирк и художественный музей. Фото: ДАН
В рамках Программы социально-экономического развития в новых регионах России отремонтировали и оснастили 76 учреждений культуры, из них четыре — в Донецке. Сейчас специалисты восстанавливают школу искусств и Музей истории баяна в Шахтерске. Об этом рассказал зампред Правительства России Марат Хуснуллин.
— В новых регионах не только строим жилье и инфраструктуру, но и возрождаем культурную жизнь в городах, опираясь на ценности и традиции нашей страны! Программе социально-экономического развития новых субъектов мы уделили внимание восстановлению музеев и музыкальных школ, филармоний, библиотек и домов культуры, — отметил вице-премьер.
Хуснуллин добавил, что в Донецке уже отремонтировали и оснастили театр оперы и балета, художественный музей, музыкальную академию и цирк «Космос».
Напомним, что ранее с инициативой создать в регионе музей истории ДНР выступил глава Минкультуры. Михаил Желятков отметил, что его откроют в Донецке.
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