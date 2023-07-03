Спортсмены из ДНР получили первые медали на соревнованиях «Дети Приморья»

Спортивные соревнования во Владивостоке продолжаются. Фото: Мартынов/ТГ

Спортсмены из Донецкой Народной Республики завоевали первые серебряные и бронзовые медали на соревнованиях «Дети Приморья». Медали спортсмены получили в турнире по греко-римской борьбе и плавании. Об этом рассказал министр молодежи, спорта и туризма Юрий Мартынов.

— Первые медали на I летних международных спортивных играх «Дети Приморья» в копилке нашей сборной! В соревнованиях по греко-римской борьбе Дмитрий Кретов занял 3 место и Дмитрий Шаповалов 2 место, — отметил министр.

Мартынов добавил, что серебро в плавании на 100 метров забирает Федорова София и в плавании на 50 м Александра Касьяненко получает серебряную медаль.

Напомним, что первые спортивные соревнования «Дети Приморья» стартовали вчера во Владивостоке. Из ДНР участие в играх приняли 53 спортсмена. Они будут соревноваться 11 видах спорта.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минпромторг ДНР: Торговые сети региона развиваются, несмотря на обстрелы ВСУ

В сетях постоянно расширяется ассортимент товаров (подробнее)