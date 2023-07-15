В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили 16 ракет из РСЗО по Горловке

Город попал под массированный обстрел. Фото: СЦКК ДНР

Днем 15 июля город Горловка в ДНР попал под массированный ракетный удар со стороны украинских войск. По населенному пункту были выпущены 16 ракет. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что удар по городу был нанесен днем 15 июля и велся из Нелеповки.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:10 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 16 ракет из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

Тем временем в городе Докучаевск в ДНР при обстреле ВСУ 14 июля пострадала лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме того, были повреждены местные общежитие и несколько многоквартирных домов. Военные эксперты из СЦКК ДНР подтвердили, что при обстреле населенного пункта вооруженные формирования Украины применили реактивную систему залпового огня «Himars». При этом использовались осколочные ракеты М-31.

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