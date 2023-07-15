Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы пострадала при обстреле Докучаевска в ДНР

Под обстрелом оказалась лаборатория Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При обстреле города Докучаевска в ДНР пострадала лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме того, в городе были повреждены общежитие и несколько многоквартирных домов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Зафиксированы повреждения по 4 адресам: улица Калинина, 13/17 - общежитие «ДТТ ДОННУЭТ» и «Государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы №24»; улица Калинина, 16 - многоквартирный жилой дом; улица Лихолетова, 15/18, 19 - многоквартирные жилые дома, - говорится в телеграм-канале представительства.

По данным СЦКК, в целом за прошедшие сутки территория Республики подверглась украинским обстрелам 45 раз. Помимо Докучаевска, под прицельным огнем противника оказались также Горловка, Зайцево, Донецк и Макеевка. Всего в их направлении были выпущены 257 боеприпасов. Обошлось без жертв.

Напомним, ранее военные эксперты подтвердили, что 14 июля при обстреле населенного пункта Докучаевск украинские войска применили РСЗО «Himars». При этом использовали осколочные ракеты.

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