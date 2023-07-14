В Докучаевске ночным обстрелом ВСУ повреждено общежитие техникума

Украинские войска продолжают обстрелы Донбасса Фото: Александр КОЦ

Общежитие техникума повреждено ночным обстрелом ВСУ в городе Докучаевск в ДНР. Об этом сообщил ДАН глава местной администрации Александр Качанов.

Он уточнил, что в помещении на данный момент никто не проживал.

- Общежитие нежилое, оно находилось в аварийном состоянии еще со времен Украины. Повреждено в результате ночного обстрела со стороны ВСУ, - рассказал мэр.

По словам Качанова, в результате обстрела было повреждено остекление 79 окон, кровля здания на площади 20 квадратных метров и посечены стены.

Тем временем мэр Донецка заявил, что система ПВО отразила очередную атаку ВСУ по городу. Алексей Кулемзин добавил, что небо Донецка находится под надежной защитой. По данным СЦКК ДНР, 13 июля вооруженные формирования Украины открыли огонь по Донецку примерно в 14:20, выпустив две ракеты из района населенного пункта Красноармейск.

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