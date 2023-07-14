СЦКК ДНР: 14 июля при обстреле Докучаевска ВСУ применили РСЗО «Himars»

Фрагменты осколочной ракеты М-31. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты из СЦКК ДНР подтвердили, что 14 июля при обстреле населенного пункта Докучаевск вооруженные формирования Украины применили ракеты из реактивной системы залпового огня «Himars». Украинские боевики использовали ракеты М-31. Также уточнили направление ведения огня.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Даченское, из РСЗО HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная). Зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады (командир – полковник Храпач Дмитрий Александрович), - отмечают в ведомстве.

Кроме того, военные эксперты зафиксировали повреждения по четырем адресам. По улице Калинина, 13/17 - общежитие «ДТТ ДОННУЭТ» и «Государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы №24». Также по улицам Калинина, 16 и Лихолетова, 15/18, 19 были повреждены многоквартирные жилые дома. К счастью, жертв удалось избежать.

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