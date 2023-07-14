Мэр Мариуполя проверил ход восстановления драмтеатра

Глава Мариуполя Олег Моргун проверил ход восстановления драмтеатра. Фото: ТГ/Моргун
Глава Мариуполя Олег Моргун проверил ход восстановления драмтеатра. По его словам, работы идут по графику. Сейчас специалисты проводят обеспыливание территории и ведут подготовку к перезаливке фундамента.
- Здесь завершен демонтаж поврежденных конструкций и разрушенных элементов здания. Специалисты проводят обеспыливание территории и ведут подготовку к перезаливке фундамента. Также на стройплощадке уже залит фундамент под установку башенного крана – его привезут специально для проведения восстановительных работ, - написал мэр города в своем телеграм-канале.
Олег Моргун добавил, что ранее строители из Санкт-Петербурга благоустроили сквер за драмтеатром с обустройством двух фонтанов. Также на территории будет построено детское кафе.
Напомним, что специалисты из Санкт-Петербурга проводят капремонт Городского сада в Мариуполе. Сейчас строители реконструируют старый фонтан в центре парка и создадут новый фонтан-шутиху неподалеку от входа.
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