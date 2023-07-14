Пять жилых домов и один гражданский объект повреждены в ДНР обстрелами ВСУ 13 июля

За сутки противник обстрелял семь населенных пунктов Республики. Фото: ТГ/Приходько

В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов ВСУ 13 июля были зафиксированы повреждения. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Повреждены 5 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Дебальцево и Червоногвардейском районе Макеевки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры, - проинформировали там.

Сообщается также, что в результате обстрелов был ранен мужчина в Червоногвардейском районе Макеевки.

В целом за сутки противник обстрелял семь населенных пунктов Республики, включая Горловку, Гольмовский, Ясиноватую, Донецк, Макеевку, Дебальцево и Еленовку. В их направлении были выпущены 210 боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм.

Напомним, 13 июля при обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ применили РСЗО М-142 «Himars». Военные эксперты зафиксировали повреждения двух многоквартирных жилых домов, жертв удалось избежать.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Донецка: Система ПВО отразила очередную атаку ВСУ по городу

Алексей Кулемзин добавил, что небо Донецка под надежной защитой (подробнее)