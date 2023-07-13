СЦКК ДНР: В результате обстрела ВСУ в Макеевке ранен мужчина

В результате обстрела ВСУ в Макеевке ранен мужчина Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины в результате очередного артиллерийского налета ранили мужчину в Червоногвардейском районе Макеевки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По состоянию на 20:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район) по улице Уборевича, 8 ранен мужчина 1999 года рождения, - отмечают в ведомстве.

Военные эксперты отметили, что также по улице Уборевича, 8 повреждение получил многоквартирный жилой дом.

В СЦКК ДНР добавили, что данный обстрел произошел примерно в 16:35. Вооруженные формирования Украины из района населенного пункта Орловка по Червоногвардейскому району Макеевки выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

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