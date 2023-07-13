СЦКК ДНР: 13 июля при обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ применили РСЗО М-142 «Himars»

Фрагмент ракеты М-31. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты из СЦКК ДНР подтвердили, что 13 июля при обстреле Куйбышевского района Донецка вооруженные формирования Украины применили ракеты из реактивной системы залпового огня М-142 «Himars». Украинские боевики использовали ракеты М-31, которые сбили силы противовоздушной обороны.

- Противник вел огонь из РСЗО М-142 «Himars» с применением ракет М-31, которые сбили силы ПВО. Зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады (командир – полковник Храпач Дмитрий Александрович), - отмечают в ведомстве.

Кроме того, военные эксперты зафиксировали повреждения двух многоквартирных жилых домов в Куйбышевском районе Донецка по улицам Сомова, 34 и Куйбышева, 191. К счастью, жертв удалось избежать.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что система ПВО отразила очередную атаку ВСУ по городу.

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