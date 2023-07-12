В Шахтерске откроют студию документального кино и небольшой кинозал на 50 мест. Фото: Администрация города Шахтерска

Глава города Шахтерска Александр Шатов во время телеграм-эфира заявил, что в населенном пункте откроют студию документального кино и небольшой кинозал на 50 человек. Он добавил, что к концу августа 2023 года должны завершить работы по строительству

- В данный момент у нас идет строительство кинотеатра в нашем кинотехникуме им. Ханжонкова под патронатом Министерства культуры РФ, министр (Ольга Любимова) лично контролирует этот вопрос. К концу августа должны быть завершены работы в этом направлении. Там будет кинотеатр на 50 человек, - отметил мэр города.

Александр Шатов добавил, что в музее, который планируется открыть при учебном учреждении, будет размещена студия документального кино Южного федерального округа. По его словам, там будут сниматься документальные фильмы.

Напомним, что специалисты из Сахалинской области ремонтирует школу №18 в Шахтерске. Сейчас строительные бригады строят пришкольный спортивный стадион и детскую площадку.

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