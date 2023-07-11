Специалисты из Ленинградской области строят новый ангар для ТТУ в Енакиево

Ленобласть строит новый ангар для ТТУ в Енакиево. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты из Ленинградской области строят новый ангар для хранения крупногабаритной автотехники трамвайно-троллейбусного управления в Енакиево, где состоялась первая заливка конструктивного бетона. Об этом сообщает Министерство транспорта ДНР.

- По старым строительным традициям в первый принятый бетон совместно с руководителями проекта ООО «Градиент» положили по монете. Бетон при заливке конструкций фундамента одного из новых зданий Енакиевского ТТУ - донецкий, строители-монолитчики - также дончане - прокомментировал председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Он добавил, что на объекте работает около 10 единиц строительной техники и порядка 30 рабочих, четверть из которых жители ДНР. Также Михаил Присяжнюк отметил, что сейчас ведется подготовка к возведению вентилируемого фасада здания административно-бытового комплекса.

Напомним, что министр транспорта ДНР Владимир Тужилин провел рабочую встречу с председателем Комитета по транспорту Ленинградской области Михаилом Присяжнюком, где обсудили восстановление трамвайно-троллейбусного управление в Енакиево.

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