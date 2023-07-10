Ленинградская область восстановит трамвайно-троллейбусное управление в Енакиево до конца 2023 года

Ленобласть планирует к концу года восстановить ТТУ в Енакиево. Фото: Минтранс ДНР

Министр транспорта ДНР Владимир Тужилин провел рабочую встречу с председателем Комитета по транспорту Ленинградской области Михаилом Присяжнюком, где обсудили восстановление трамвайно-троллейбусного управление в Енакиево.

- Комплекс административно-бытовых зданий Енакиевского ТТУ фактически получит новую жизнь. На сегодня уже окончен важнейший этап демонтажа разрушенных стен, вывоза строительного мусора, начат монтаж фасада зданий ТТУ. Ленинградские строители применяют технологии и материалы, которые используются при строительстве крупных дата-центров телекоммуникационных компаний, - сообщил в ходе встречи Михаил Присяжнюк.

Он добавил, что завершение работ панируется в декабре текущего года. Также в рамках шефской помощи Енакиевское ТТУ получило 10 новых современных трамваев. Данный транспорт уже работает на линии. В будущем специалисты из Ленобласти восстановят поврежденные рельсы и другую сопутствующую транспортную инфраструктуру.

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