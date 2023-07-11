Специалисты из Ямала восстанавливают центральный стадион в Волновахе

Объект отремонтируют в рамках проекта «Спорт во дворе». Фото: Минстрой ДНР

Строители из Ямала восстанавливают центральный стадион в Волновахе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Там уточнили, что объект общей площадью более 16 тысяч квадратных метров отремонтируют в рамках проекта «Спорт во дворе».

- Специалисты обновят футбольное поле и беговую дорожку, обустроят полосы для прыжков в длину, площадку для воркаута и ГТО, детскую территорию. Здесь появятся новое озеленение, освещение, трибуны и современное табло, - рассказали в пресс-службе.

Сообщается также, что ремонтные работы на центральном стадионе города завершат до конца текущего года.

Кроме того, в рамках реализации проекта ямальцы отремонтируют 30 спортивных объектов в Волновахском районе. Известно, что многофункциональные спортивные площадки, зоны воркаута и детские площадки планируют установить в 18 населенных пунктах района.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты из Ямала за четыре месяца восстановили 80 разрушенных домов в Волновахском районе ДНР.

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