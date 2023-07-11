В ДНР сообщили о ранении двух гражданских лиц в результате обстрелов ВСУ 10 июля

За сутки противник совершил 63 обстрела Республики, выпустив в ее направлении 364 боеприпаса из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

Двое гражданских лиц были ранены под обстрелами ВСУ на территории ДНР 10 июля. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и ранее освобожденной Старомлиновке, - говорится в сообщении представительства.

Сообщается также, что обстрелами в Республике повреждены 2 жилых дома и 1 объект гражданской инфраструктуры.

По данным СЦКК, за сутки противник совершил 63 обстрела региона, выпустив в его направлении 364 боеприпаса из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО.

Под прицельным огнем оказались Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Старомихайловка и Старомлиновка.

Напомним, ранее сообщалось, что более 180 натовских снарядов и 25 ракет из РСЗО выпустили украинские войска за день по Донецку. Под обстрелами оказались четыре района города.

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