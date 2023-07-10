Мэр Донецка: В результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе ранена пожилая женщина

Результаты обстрела ВСУ поселка Грабари Куйбышевского района. Фото: ТГ/ Кулемзин

Вооруженные формирования Украины в результате очередного обстрела ранили пожилую женщину в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- Результаты варварского обстрела поселка Грабари Куйбышевского района. Зафиксировано прямое попадание в дом частного сектора по улице Величкиной с последующим возгоранием. Во время пожара многочисленные ожоги получила проживающая в доме женщина 1966 года рождения. Пострадавшая госпитализирована, - написал мэр Донецка в телеграм-канале.

Отметим, что по данным СЦКК ДНР, территория города Донецка 39 раз подвергалась обстрелам со стороны украинских боевиков. В направлении Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов вооруженные формирования Украины выпустили 181 снаряд калибром 155 мм. и 25 ракет из реактивной системы залпового огня.

Кроме того, вооруженные формирования Украины примерно с трех часов дня выпустили по Донецку и Макеевке 60 снарядов из натовской артиллерии.

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