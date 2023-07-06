При обстреле ВСУ Горловки был поврежден гараж теплосети и несколько автомобилей

Последствия обстрела жилого массива «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки. Фото: ТГ/Приходько

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ был поврежден гараж теплосети и несколько автомобилей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что повреждения зафиксированы в жилом массиве «Комсомолец» Никитовского района города.

- В результате украинской вооруженной агрессии поврежден гараж теплосети и несколько автомобилей данного предприятия в ж/м «Комсомолец» (Никитовский район Горловки), - говорится в сообщении мэра.

Градоначальник также уточнил, что вследствие обстрела этой части города со стороны украинских боевиков был поврежден остановочный павильон и ряд магазинов, расположенных на площади Чеверды.

Напомним, в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибла Марина Прокопчук - старшая медсестра городской поликлиники №3 с 30-летним рабочим стажем. Врачи боролись за ее жизнь, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Ранее ВСУ ранили мужчину на остановке общественного транспорта в Горловке.

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