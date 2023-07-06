При обстреле ВСУ Горловки погибла медсестра с 30-летним стажем

Боевики продолжают наносить удары по мирным городам Республики Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибла Марина Прокопчук — старшая медсестра городской поликлиники №3 с 30-летним рабочим стажем. Врачи боролись за ее жизнь, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев выразил соболезнования родным и близким погибшей.

— Старшая медицинская сестра поликлиники №3 городской больницы №1 Горловки, Марина Юрьевна Прокопчук, вышла во двор, а через секунду начался обстрел. Врачи городской больницы №2 боролись за ее жизнь, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, — отметил глава Минздрава.

Гарцев подчеркнул, что погибшая тридцать лет работала городской больнице.

— Коллеги знают ее как исполнительного и ответственного человека, невероятно жизнелюбивого и стойкого, они до сих пор не могут поверить, что Марины Юрьевны больше нет. У медицинской сестры осталась дочь и мама, которая раньше работала в этой же больнице. Медицинское сообщество Республики скорбит вместе с семьей погибшей, и выражает соболезнования ее родным и близким, — добавил министр.

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